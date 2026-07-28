Житель Сочи залил пеной сирену, срабатывающую во время атак дронов

Житель Сочи залил монтажной пеной сирено-речевую установку, которая работает во время атак украинских дронов, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в Telegram-канале сообщило Главное управление министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина повредил устройство, установленное на фасаде дома на улице Мостовой. Сотрудники правоохранительных органов совместно с Федеральной службой безопасности РФ оперативно установили личность нарушителя и взяли его под стражу.

«Им оказался 38-летний местный житель. Установлено, что ночью мужчина из хулиганских побуждений залил сирено-речевую установку монтажной пеной. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ», — отмечается в заявлении.

Данная статья касается умышленного уничтожения и повреждения имущества. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

21 июля в МВД РФ сообщили о задержании жителя Рязанской области, опубликовавшего в социальных сетях кадры атаки украинских беспилотников. Видео было снято 30 июня, на нем запечатлено, как в небе сбивают дрон. Во время допроса мужчина признал свою вину, извинился за содеянное и призвал других жителей страны не повторять его ошибок.

Ранее жителя Татарстана задержали за съемку последствий атаки беспилотников.