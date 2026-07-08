Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Орске мужчина избил подростка трубой из-за подозрения в краже

В Оренбургской области мужчина жестоко избил подростка на улице
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Оренбургской области директор сетевого магазина жестоко избил несовершеннолетнего, которого заподозрил в краже. Об этом сообщает Ural 56.

Инцидент произошел 7 июля около дома на улице Пацаева, мужчина набросился на подростка с трубой. Причиной избиения, предположительно, послужил шампунь, именно его требовал нападавший, избивая мальчика. Злоумышленник не остановился даже когда несовершеннолетний упал, он продолжал избивать и пинать ребенка и угрожал ему расправой.

В сетевом магазине, где, по словам сотрудников, мужчина занимал должность директора, сообщили, что он написал заявление на увольнение. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее две девочки избили мужчину в Перми и попали на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!