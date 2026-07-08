В Орске мужчина избил подростка трубой из-за подозрения в краже

В Оренбургской области директор сетевого магазина жестоко избил несовершеннолетнего, которого заподозрил в краже. Об этом сообщает Ural 56.

Инцидент произошел 7 июля около дома на улице Пацаева, мужчина набросился на подростка с трубой. Причиной избиения, предположительно, послужил шампунь, именно его требовал нападавший, избивая мальчика. Злоумышленник не остановился даже когда несовершеннолетний упал, он продолжал избивать и пинать ребенка и угрожал ему расправой.

В сетевом магазине, где, по словам сотрудников, мужчина занимал должность директора, сообщили, что он написал заявление на увольнение. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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