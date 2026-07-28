Моряк, пропавший без вести в Тихом океане, найден живым

Моряк Кайчи Сато, пропавший без вести в Тихом океане, найден живым cпустя месяц, пишет LADBible.

В июне Сато отплыл на парусной лодке от острова Каталина у побережья Калифорнии. Он рассчитывал самостоятельно пересечь Тихий океан, однако примерно через две недели путешествия сломалась мачта. Вскоре перестал работать и телефон, который мужчина использовал для навигации.

Оказавшись без паруса и возможности определить свое местоположение, Сато попытался продолжить путь. Но течения уносили лодку все дальше от курса, а примерно в 700 км от побережья Калифорнии у моряка закончилось топливо.

По словам Кайчи, в какой-то момент ситуация казалась настолько безнадежной, что он думал, что уже не выберется. Чтобы приблизиться к судоходным маршрутам, мужчина использовал весла для каяка и пытался самостоятельно отремонтировать лодку.

Мужчина питался овсянкой, а также рыбой и кальмарами, которые попадали на судно. Примерно через 20 дней у него закончилась питьевая вода. Тогда моряк начал собирать конденсат с помощью пластика и слизывать капли влаги.

Спасение пришло 21 июля. Примерно в 1000 км от Гавайев лодку без мачты заметил экипаж контейнеровоза. Сато подняли на борт, дали ему воду и еду.

«Я плакал от счастья. Они принесли мне фрукты и воду. Эти ребята были невероятно добры ко мне», — рассказывал он после спасения.

Несмотря на пережитое, отказываться от моря Сато не собирается. Он уже думает о новом путешествии на Филиппины.

Ранее мужчина уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов.