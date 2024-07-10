Мужчина уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов

Житель Тайваня уснул на надувном круге и проплавал в море 19 часов, пишет Oddity Central. Мужчину заметили рыбаки, проплывавшие рядом с ним.

Как пишут СМИ, команда рыболовного судна направлялась в порт Нью-Тайбэй, когда в после зрения мужчин попал странный объект, дрейфующий в море. Моряки решили подплыть поближе и увидели, что это спасательный круг, на котором был человек. Незнакомца подняли на борт корабля, а тот рассказал своим спасателям, что случилось.

Мужчина сообщил, что его зовут Хонг Нан. По его словам, в конце рабочего дня он решил поплавать в море, но, забравшись на надувной круг, быстро уснул. Когда тайванец открыл глаза, то был уже далеко от берега и потерял ориентиры. Таким образом рабочий пробыл в открытом море около 19 часов.

Когда Хонг оказался на суше, его доставили в больницу. Врачи провели с ним несколько тестов и отправили домой, сообщив, что пациенту не требуется медицинская помощь.

Ранее в Австралии репортер во время трансляции спас тонущего мальчика.