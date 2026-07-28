Минтруд объяснил, могут ли россиянам запретить покидать рабочее место в обед

Россияне имеют полное право уходить с рабочего места во время обеденного перерыва, так как отведенное для отдыха и приема пищи время сотрудники могут использовать по своему усмотрению. Однако важно, чтобы это не противоречило нормам внутреннего трудового распорядка, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на сообщение Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что во время обеда человек освобождается от своих задач, поэтому, если его перерыв укладывается в график, то он может не находиться на территории предприятия.

В ведомстве также напомнили о ситуациях, когда условия труда не позволяют выделить сотруднику определенное время на обеденный перерыв – в таких случаях работодатель должен предоставить возможность делать перерывы на отдых и прием пищи в рабочие часы, в том числе обеспечить отдельное помещение для этого. Важно, что просто вычеркнуть право на отдых нельзя – работодатель впоследствии обязан его компенсировать.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сообщил, что работник может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем. По его словам, работодатели, как правило, устанавливают точное время, когда сотрудник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв.

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