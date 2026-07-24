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Общество

Задержанная ФСБ россиянка призналась в намерении совершить теракт в Москве

Задержанная ФСБ россиянка признала, что подложила бомбу под автомобиль в Москве
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Россиянка при задержании в Москве признала, что подложила бомбу под машину сотрудника органа безопасности. Об этом она сказала на видео допроса, распространенном Центром общественных связей ведомства (ЦОС ФСБ), передает РИА Новости.

24 июля в ведомстве сообщили, что в Москве задержана гражданка России, которая по заданию украинских кураторов готовила подрыв автомобиля силовика.

По словам подозреваемой, как только она заложила под авто взрывное устройство, ее сразу же задержали сотрудники ФСБ.

Россиянка рассказала, что она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала в соседнее государство, где прошла инструктаж по проведению диверсий и терактов, после чего вернулась в Россию.

Она добавила, что самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву, чтобы воплотить в жизнь задуманное преступление.

Ранее ФСБ установила причастность задержанной жительницы Ялты к теракту в Севастополе.

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