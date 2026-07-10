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Общество

В Прикамье арестовали «положенца» с гранатой и обрезом

МВД: у криминального авторитета в Прикамье изъяли гранату и обрез
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Пермском крае суд заключил под стражу 43-летнего криминального авторитета и двух его предполагаемых сообщников. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, мошенничестве, разбое и вымогательстве.

По данным правоохранительных органов, 43-летний житель Чайковского является фигурантом семи уголовных дел. Следствие считает, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по тяжелым статьям, а в 2021 году освободился из мест лишения свободы.

Во время обыска у него были обнаружены и изъяты граната и обрез охотничьего ружья.

По версии следствия, в 2022 году мужчина получил статус «положенца» и зону влияния в Чайковском. Как считают правоохранители, он контролировал пополнение «общака», занимался поиском источников дохода, урегулировал конфликты между сторонниками преступной идеологии и оказывал им покровительство.

Ранее сообщалось, что жителя Дагестана арестовали по подозрению в занятии статуса «положенца».

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