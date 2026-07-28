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Общество

Единый реестр нянь может появиться на «Госуслугах»

Депутат Воропаева: на «Госуслугах» появится официальный реестр нянь
Tyler Olson/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева предложила создать на портале «Госуслуги» единый реестр нянь. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

По ее словам, родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы.

«Чтобы уход за ребенком был не только комфортным, но и безопасным. Это снимет нагрузку с семей, поможет мамам выходить на работу и не терять квалификацию», — подчеркнула Воропаева.

Депутат отметила, что многим женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье, а услуги няни часто становятся единственной возможностью продолжить работу. Однако сейчас у россиянок нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают ребенка в надежные руки.

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость часа работы няни в России в 2026 году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.

Лидером стала Республика Карелия, где час работы няни в среднем стоит 671 рубль. Далее идут Республика Коми с показателем 548 рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ, где цена составляет 534 рубля в час. Москва (466 рублей) и Санкт-Петербург (490 рублей) вошли в десятку регионов с самыми высокими расценками, но не заняли первые строчки.

Ранее в Краснодаре няню обвинили в съемке порнографии с двухлетней подопечной.

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