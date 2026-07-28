Родителям объяснили, как приучить ребенка к здоровому образу жизни

Приучить ребенка к здоровому образу жизни удастся с помощью примера родителей. Об этом «Радио 1» рассказала детский реабилитолог Екатерина Паснова.

Специалист напомнила, что здоровый образ жизни прививается ребенку в раннем возрасте в семье. Поэтому родителям важно воспитывать себя, чтобы подавать малышу пример.

«Здоровый образ жизни, правильное питание и верно выстроенный режим дня влияют на качество жизни. Малоподвижный образ жизни приводит к избытку массы тела, а в дальнейшем — к склонности к сахарному диабету, изменениям в сердечно-сосудистой системе, проблемам с костями и суставами», — предупредила врач.

По ее словам, не менее важно приучать ребенка к правильному режиму сна, который должен составлять 8-9 часов. Однако на эффективность отдыха влияет как количество часов сна, так и его качество.

Эксперт подчеркнула, что ложиться спать следует в период с 21:00 до 22:00. При этом родителям следует привить малышу привычку отходить ко сну в одно и то же время, поскольку постоянный режим дня важен для здоровья. Кроме того, необходимо исключить использование гаджетов поздно вечером.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого предупреждал, что родителям не стоит пытаться бороться с детьми, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения (РПП), а также пытаться стыдить их, уговаривать или высмеивать. По его словам, в такой ситуации следует обратиться за помощью к специалисту, поскольку анорексия и булимия — это серьезные заболевания.

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