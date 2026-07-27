Психолог назвала три причины хамства ребенка

Детская грубость — это чаще всего не признак плохого воспитания, а сигнал о том, что ребенку некомфортно или в коммуникации со взрослыми что-то пошло не так. Грубость может быть спровоцирована стрессом, возрастным кризисом, а в некоторых случаях хамство — копирование поведения взрослых, рассказала «Газете.Ru» психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова.

«Хамство или грубость ребенка могут быть связаны с возрастными кризисами ― трех и семи лет, подростковым возрастом. В эти периоды ребенок становится более восприимчив к воздействию внешних факторов, например к трудностям во взаимоотношениях со сверстниками или родителями, школьной неуспеваемости. Важно отметить, что детский организм находится еще в стадии развития, и ребенок не всегда может справиться с эмоциональными переживаниями спокойно и самостоятельно. Так возникает порыв нагрубить взрослым, который он, возможно, и хочет сдержать, но пока не умеет», — объяснила психолог.

Еще одной из причин плохого поведения ребенка Лохматова назвала копирование поведения взрослых.

«Манеру общения ребенок берет из семьи, от тех людей, которые ему ближе и роднее. Если в семье между родителями и близкими родственниками принято общаться на повышенных тонах или отвечать друг другу грубо, то ребенок будет вести себя так же с окружающими его людьми. Постарайтесь осознать, что ребенок еще не владеет навыками, чтобы сдержать этот поток, и выплескивает его в форме строптивости, резкости или слез. Не стоит воспринимать такой кризис как свидетельство ошибок в воспитании: это естественный виток развития. За кажущейся «неуправляемостью» нередко прячется внутренняя неуверенность: ребенок чувствует, что прежние рамки ему тесны, но еще не разобрался, как жить в новых условиях», — рассказала психолог.

Специалист советует не кричать в ответ на хамство, угрожать или запрещать что-то в наказание, игнорировать перегрузки ребенка, которые могут привести к грубости, или обижаться на хамство. Также важно быть последовательным: если сегодня за слово «отстань» мама наказала, завтра посмеялась, а послезавтра сама ответила тем же, у ребенка нет ориентиров.

«Лучше чаще находите время для разговоров по душам и совместных занятий, когда вы просто слушаете друг друга. Такие моменты укрепляют эмоциональную связь и помогают ребенку чувствовать себя в безопасности. Важно не только исправлять поведение, но и понимать причины его возникновения», — заметила Лохматова.

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