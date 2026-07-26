Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Иммунолог объяснила, почему отпуск часто заканчивается больничным

Врач Посвянская: резкая смена режима и кондиционеры расшатывают защиту организма
Anastasia Peskova/Shutterstock/FOTODOM

После отпуска у многих вместо бодрости появляются насморк, температура и слабость. Часто это списывают на акклиматизацию или усталость после дороги, но реальные причины другие. Почему отдых так часто оборачивается больничным, «Газете.Ru» рассказала Ольга Посвянская, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор компании «Иммунохелс», эксперт телеканала «Доктор».

«Во время отпуска часто меняются сон, питание, климат, физическая нагрузка и количество алкоголя. Плюс аэропорты, отели, рестораны, экскурсии — много новых контактов. Человек может заразиться еще в поездке, а симптомы получить уже дома, когда закончится инкубационный период», — объясняет Посвянская.

Иммунная система работает по циркадным часам. Стоит выбить ее из привычного графика — и защита слабеет.

«Когда человек резко меняет время сна, ест ночью, перелетает через часовые пояса, перегревается днем и мерзнет под кондиционером вечером, организм получает стрессовую нагрузку», — отмечает врач.

Многие убеждены, что кондиционер сам по себе вызывает простуду. На самом деле механизм сложнее.

«Сама по себе холодная комната инфекцию не вызывает, но перегрев, затем кондиционер, ледяные напитки, мокрые волосы и ночной ветер могут ухудшать местную защиту слизистых. Вирусу в такой ситуации проще закрепиться», — поясняет иммунолог.

Один из самых типичных сценариев: человек покидает отель здоровым, а через пару дней после возвращения у него поднимается температура. Чаще всего проявляются ОРВИ — риновирусы, грипп, коронавирусы, аденовирусы. Второй частый вариант — кишечные инфекции после непривычной еды, воды или морепродуктов.

Если после поездки появляются высокая температура, сыпь, кровь в стуле или одышка, списывать это на акклиматизацию нельзя. Нужно обратиться к врачу и сообщить, где именно вы отдыхали.

Отдельная ошибка — возвращение домой глубокой ночью и выход на работу на следующее утро.

«Организм не переключается так быстро. Ему нужен хотя бы короткий буфер: сон, вода, нормальная еда, спокойный день без перегрузки», — подчеркивает Посвянская.

Главные рекомендации врача: выровнять режим сна, приблизив его к рабочему графику; исключить алкоголь или свести к минимуму; пить достаточно воды; не набрасываться на экзотическую еду в последние дни отдыха; избегать резких перепадов температуры — не сидеть под кондиционером после пляжа.

Ранее россиянам рассказали, как будут работать больничные для самозанятых с августа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!