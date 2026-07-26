Иммунолог объяснила, почему отпуск часто заканчивается больничным

После отпуска у многих вместо бодрости появляются насморк, температура и слабость. Часто это списывают на акклиматизацию или усталость после дороги, но реальные причины другие. Почему отдых так часто оборачивается больничным, «Газете.Ru» рассказала Ольга Посвянская, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор компании «Иммунохелс», эксперт телеканала «Доктор».

«Во время отпуска часто меняются сон, питание, климат, физическая нагрузка и количество алкоголя. Плюс аэропорты, отели, рестораны, экскурсии — много новых контактов. Человек может заразиться еще в поездке, а симптомы получить уже дома, когда закончится инкубационный период», — объясняет Посвянская.

Иммунная система работает по циркадным часам. Стоит выбить ее из привычного графика — и защита слабеет.

«Когда человек резко меняет время сна, ест ночью, перелетает через часовые пояса, перегревается днем и мерзнет под кондиционером вечером, организм получает стрессовую нагрузку», — отмечает врач.

Многие убеждены, что кондиционер сам по себе вызывает простуду. На самом деле механизм сложнее.

«Сама по себе холодная комната инфекцию не вызывает, но перегрев, затем кондиционер, ледяные напитки, мокрые волосы и ночной ветер могут ухудшать местную защиту слизистых. Вирусу в такой ситуации проще закрепиться», — поясняет иммунолог.

Один из самых типичных сценариев: человек покидает отель здоровым, а через пару дней после возвращения у него поднимается температура. Чаще всего проявляются ОРВИ — риновирусы, грипп, коронавирусы, аденовирусы. Второй частый вариант — кишечные инфекции после непривычной еды, воды или морепродуктов.

Если после поездки появляются высокая температура, сыпь, кровь в стуле или одышка, списывать это на акклиматизацию нельзя. Нужно обратиться к врачу и сообщить, где именно вы отдыхали.

Отдельная ошибка — возвращение домой глубокой ночью и выход на работу на следующее утро.

«Организм не переключается так быстро. Ему нужен хотя бы короткий буфер: сон, вода, нормальная еда, спокойный день без перегрузки», — подчеркивает Посвянская.

Главные рекомендации врача: выровнять режим сна, приблизив его к рабочему графику; исключить алкоголь или свести к минимуму; пить достаточно воды; не набрасываться на экзотическую еду в последние дни отдыха; избегать резких перепадов температуры — не сидеть под кондиционером после пляжа.

Ранее россиянам рассказали, как будут работать больничные для самозанятых с августа.