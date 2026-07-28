Россиянам раскрыли топ самых взламываемых паролей

Некоторые пароли россиян мошенники способны угадать с первой попытки. В топ самых взламываемых паролей в первую очередь входят такие, как «123456», «qwerty», «password» и любые другие последовательности клавиш, а также клички питомцев и сочетания имён с датой рождения – например, «van1990», сообщил RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.

«Всё это — топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы «угадать» ваш буквально с первой попытки», — предупредил специалист.

В последнее время скорость взлома личных страниц российских пользователей выросла, чему, в числе прочего, способствуют огромные объёмы утечек паролей, сформированных так называемыми «умными» механизмами.

Гусев подчеркнул, что именно длина пароля зачастую важнее, чем набор разных специальных символов. Так, например, если это пароль из восьми символов, цифр и букв, то взломать его проще, чем одну длинную фразу из обычных слов без спецсимволов, пояснил эксперт. Он посоветовал использовать либо фразы из связанных слов, либо случайные строки, сгенерированные менеджером паролей.

Гусев также не согласился с так называемым правилом 90 дней, требующим каждые три месяца менять пароль – по его словам, если постоянно менять пароль без необходимости, то это наоборот снизит безопасность.

Отметим, что сложный пароль больше не гарантирует безопасность аккаунта, если пользователь применяет одну и ту же комбинацию на разных сайтах. Как подчёркивал в беседе с «Газетой.Ru» Full Stack инженер, архитектор приложений Денис Синюков, злоумышленники давно не подбирают пароли вручную, а используют автоматические инструменты и базы данных, которые уже утекли с других сервисов. Главной ошибкой пользователей он назвал повторное использование пароля на разных площадках – в таком случае взлом небольшого интернет-магазина, форума или старого сервиса может открыть злоумышленникам путь к почте, платёжным системам или банковским приложениям.

Ранее были названы типичные ошибки пользователей, ведущие к взлому аккаунта.