Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

IT-эксперт объяснил, почему сложный пароль больше не защищает аккаунт

Инженер Синюков: использование одного пароля на разных сайтах — путь к взлому
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Сложный пароль больше не гарантирует безопасность аккаунта, если пользователь применяет одну и ту же комбинацию на разных сайтах. Об этом «Газете.Ru» рассказал Full Stack инженер, архитектор приложений, специалист по корпоративным IT-системам, fintech-разработке и автоматизации бизнес-процессов Денис Синюков.

По словам эксперта, злоумышленники давно не подбирают пароли вручную, а используют автоматические инструменты и базы данных, которые уже утекли с других сервисов.

«Хакеры берут ваш логин и пароль, которые когда-то утекли с одного сайта, и автоматически пытаются войти с ними на десятках других ресурсов. Если вы используете одинаковые пароли, даже самая идеальная комбинация становится бесполезной», — объяснил он.

Главной ошибкой пользователей он назвал повторное использование пароля на разных площадках. В таком случае взлом небольшого интернет-магазина, форума или старого сервиса может открыть злоумышленникам путь к почте, платежным системам или банковским приложениям.

Синюков также предупредил о предсказуемых комбинациях: датах рождения, кличках питомцев и простой замене букв похожими цифрами.

«Злоумышленники знают эти уловки. Специальные программы анализируют открытые данные о человеке и взламывают такие шаблонные пароли за считанные минуты», — отметил он.

По словам эксперта, длинная парольная фраза часто надежнее короткой комбинации со спецсимволами, цифрами и заглавными буквами. Надежность пароля сильнее зависит от длины, чем от сложности набора символов.

«Главный пароль для менеджера паролей стоит делать длинной фразой из шести-семи случайных слов. Каждый дополнительный символ многократно увеличивает время взлома», — рассказал Синюков.

Признаки возможной утечки: предупреждения браузера или менеджера паролей, уведомления о входе с незнакомого устройства или из другого города, а также неожиданные коды подтверждения. В такой ситуации пароль нужно сразу сменить не только на конкретном сайте, но и на всех сервисах, где использовалась такая же комбинация.

Для базовой защиты стоит использовать менеджер паролей, включить двухфакторную аутентификацию и аккуратно относиться к биометрии. Менеджер помогает создавать уникальные длинные пароли для каждого сервиса, а второй фактор снижает риск взлома даже при утечке логина и пароля.

«Для самых важных аккаунтов лучше использовать физические ключи безопасности, а для остальных — приложения-генераторы кодов. SMS-коды менее надежны из-за риска перехвата SIM-карты мошенниками», — предупредил эксперт.

Из личного архива

Ранее эксперт рассказала, что делать, если ваши пароли утекли в сеть.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!