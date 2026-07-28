Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Перми ревнивый муж набросился на жену с ножом прямо в магазине

В Перми полицейский спас женщину от мужа, напавшего на нее с ножом в магазине
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Перми 49-летнего мужчину задержали по обвинению в покушении на жизнь супруги, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 24 июля в магазине на улице Милиционера Власова пермяк поссорился с женой на почве ревности и несколько раз ударил ее ножом в руку и ногу.

Нападавшего остановили очевидцы, среди которых оказался сотрудник полиции, находившийся в этот день не при исполнении. Пострадавшую госпитализировали, а ее супруга задержали. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Следователи уже допросили свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят экспертизы. Орудие преступления изъято, расследование продолжается.

До этого россиянин избил подругу и отделался ограничением свободы. Год назад житель Калининградской области во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил женщину по лицу. У потерпевшей остались кровоподтеки под глазами и на руке, а также ссадины на губе и шее. В 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу расправой и насилие, а позже снова оказался на скамье подсудимых за побои, тем не менее суд назначил ему лишь шесть месяцев ограничения свободы.

Ранее женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!