В Перми ревнивый муж набросился на жену с ножом прямо в магазине

В Перми полицейский спас женщину от мужа, напавшего на нее с ножом в магазине

В Перми 49-летнего мужчину задержали по обвинению в покушении на жизнь супруги, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 24 июля в магазине на улице Милиционера Власова пермяк поссорился с женой на почве ревности и несколько раз ударил ее ножом в руку и ногу.

Нападавшего остановили очевидцы, среди которых оказался сотрудник полиции, находившийся в этот день не при исполнении. Пострадавшую госпитализировали, а ее супруга задержали. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Следователи уже допросили свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят экспертизы. Орудие преступления изъято, расследование продолжается.

До этого россиянин избил подругу и отделался ограничением свободы. Год назад житель Калининградской области во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил женщину по лицу. У потерпевшей остались кровоподтеки под глазами и на руке, а также ссадины на губе и шее. В 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу расправой и насилие, а позже снова оказался на скамье подсудимых за побои, тем не менее суд назначил ему лишь шесть месяцев ограничения свободы.

Ранее женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.