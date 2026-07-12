Россиянин с судимостями избил подругу и отделался ограничением свободы

В Калининградской области мужчину с непогашенной судимостью признали виновным в избиении сожительницы, сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Как было установлено, год назад житель Неманского района во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил женщину по лицу. У потерпевшей остались кровоподтеки под глазами и на руке, а также ссадины на губе и шее.

Суд узнал, что в 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу расправой и насилие, а позже снова оказался на скамье подсудимых за побои.

Учитывая прежние судимости, суд назначил мужчине шесть месяцев ограничения свободы. Ему запрещено выходить из дома ночью, покидать пределы Неманского района и менять место жительства без согласия полиции. Также он обязан дважды в месяц отмечаться в надзорных органах.

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