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Общество

Женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщина напала на полицейского с ножом

Жительница Нижнего Новгорода заключена под стражу за нападение с ножом на полицейского. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 9 июля возле дома на улице Старых Производственников, по данным РЕН ТВ, сотрудник полиции прибыл, чтобы доставить 42-летнюю женщину в отдел в качестве свидетельницы по другому уголовному делу. В ходе разговора она внезапно напала на полицейского, ударила его ножом в шею и скрылась.

Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Суд заключил обвиняемую под стражу сроком на два месяца.

До этого в Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его уже задержали и отправили под стражу.

Ранее в Чувашии мужчина изрезал приятеля ножом и добил лопатой.

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