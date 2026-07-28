Биолог ответил, как ядовитые пауки каракурты могут попасть в Подмосковье

Ядовитые пауки каракурты не являются обитателями Московского региона, однако, единичный экземпляр могут завезти в Москву случайно с грузами из Оренбуржья, Саратовской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма и других регионов, где есть степи и полупустыни. Об этом aif.ru рассказал биолог и энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, они не приспособлены жить в подмосковных лесах, поэтому даже это не создаст устойчивую популяцию пауков в регионе. Биолог отметил, что они представляют опасность только в более южных регионах, где есть степи и полупустыни.

«На самом деле, у меня нет сведений, что за последние годы в Москве действительно нашли живого каракурта. Такие пауки в этом регионе не водятся в силу недостаточного количества теплых дней в году и отсутствия традиционной для них среды обитания — степи и полупустыни», — добавил Хряпин.

25 июля сообщалось, что опасные пауки каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

Ранее были названы симптомы укуса ядовитого паука, распространившегося в России.