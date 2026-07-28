Страховщик рассказал, к кому россияне чаще всего обращаются по ДМС

«Сберстрахование»: терапевт стал самым востребованным у россиян врачом по ДМС

Россияне чаще всего обращаются к терапевту по программе ДМС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Сберстрахования».

Отмечается, что специалисты проанализировали обращения к врачам по ДМС за последние два года. Исследование проводилось в 16 регионах РФ с городами-миллионниками. В результате терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 регионов.

«В Татарстане, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях на этих врачей приходится пятая часть всех обращений <...> Врачи по вопросам женского здоровья также вошли в тройку лидеров в 15 из 16 регионов», — говорится в сообщении.

В Башкирии и Красноярском крае лидирует невролог, на него пришлось 25% и 15% всех консультаций соответственно.

На четвертом-пятом местах местах в топе обращений оказались гастроэнтерологи. Чаще всего к ним обращались в Нижегородской и Челябинской областях.

2 июня «Газета.Ru» опубликовала результаты исследования фармацевтической компании «Биннофарм Групп» и «Росгосстраха», согласно которым количество обращений россиян по детскому ДМС в 2024 году выросло на 43% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году рост составил еще 26% относительно предыдущего года.

Ранее работодатели в России стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС.