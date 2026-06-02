Россияне стали заметно чаще обращаться по детскому ДМС

«Росгосстрах»: обращения россиян по детскому ДМС выросли на 26% в 2025 году

Количество обращений россиян по детскому ДМС в 2024 году выросло на 43% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году рост составил еще 26% относительно предыдущего года. Об этом говорится в исследовании фармацевтической компании «Биннофарм Групп» и «Росгосстраха», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Чаще всего детские программы ДМС оформляют в Москве и Московской области — на эти регионы приходится 43% обращений. На втором месте Санкт-Петербург — 19%, далее следует Нижегородская область — 3,5%.

Наиболее востребованными специалистами в рамках детского ДМС остаются педиатры — на них приходится 33% от всех обращений. Также родители часто записывают детей к оториноларингологам (11%), стоматологам (6%), офтальмологам (4%), ортопедам-травматологам и неврологам (3%).

«Сегодня для многих семей важна возможность быстро попасть к узкопрофильным специалистам, пройти дополнительные обследования или получить расширенный сервис. В целом за последние годы заметно выросло внимание родителей к вопросам профилактики и детского здоровья, а также стремление более внимательно подходить к медицинскому сопровождению ребенка», — отметила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

При этом число обращений по иммунопрофилактике среди детей постепенно снижается. В 2024 году показатель уменьшился на 2% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году снижение составило еще 10%. Среди наиболее востребованных направлений иммунопрофилактики остаются вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка — 21% обращений, а также проведение пробы Манту — 36%.

«Сегодня в России значительно выросла доступность вакцинации в государственных поликлиниках. Медицинские учреждения хорошо обеспечены вакцинами в рамках национального календаря прививок, поэтому многие родители делают выбор в пользу бесплатной вакцинации по ОМС. Это позитивная тенденция, которая говорит о развитии системы профилактической медицины и высокой доступности базовой иммунопрофилактики для детей», — заключили в «Биннофарм Групп».

Ранее работодатели в России стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС.