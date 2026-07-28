В двух российских городах накрыли сеть подпольных борделей

В Хабаровском крае полицейские пресекли деятельность сети интим-салонов, работавших под видом массажных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации правоохранителей, три салона работали в двух дальневосточных столицах: с 2018 года во Владивостоке, а с 2024 — в Хабаровске.

В пресс-службе МВД уточнили, что нелегальные интим-салоны располагались в арендованных коммерческих помещениях — в них были оборудованы спальни, санузлы, сауны, парные и мини-бары. Оказываемые услуги при этом рекламировались как процедуры релаксации.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали десять человек, причастных к незаконному бизнесу. Организаторами интим-салонов оказались ранее не судимые 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, а также их 36-летняя знакомая из Хабаровска, работавшая у них бухгалтером. Интимные услуги в салонах оказывали семь жительниц разных регионов Дальнего Востока в возрасте от 24 до 42 лет. При этом, как уточнили в МВД, пять из них были официально безработными, одна работала кассиром в коммерческой организации, а самой молодой оказалась студентка вуза.

При обыске полицейские изъяли финансовую документацию, сотовые телефоны, а также одежду и предметы, которые использовались для оказания интимных услуг.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статьям об организации и вовлечении в проституцию. Троих из них отпустили под подписку о невыезде, остальным соучастницам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Иркутской области поймали банду сутенеров, вовлекавших в проституцию подростков.