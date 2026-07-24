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Общество

В Иркутской области поймали банду сутенеров, вовлекавших в проституцию подростков

В Иркутске избрана мера пресечения организаторам притонов, где работали подростки
Shutterstock/FOTODOM

Кировский районный суд Иркутска избрал меру пресечения фигурантам, обвиняемым в организации занятия проституцией, в том числе с несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Следствие установило, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, создали в Иркутске и области несколько нелегальных фирм, «специализирующихся на организации занятия проституцией». Фигуранты нанимали в них администраторов, водителей, охранников, а также женщин, в том числе несовершеннолетних, для оказания услуг сексуального характера.

Рассмотрев все доказательства, суд отправил шестерых обвиняемых под стражу, еще одного – под домашний арест до 14 сентября 2026 года.

Уточняется, что фигуранты обжаловали постановления суда.

До этого, 16 июля, другим четырем обвиняемым по этому делу суд также избрал меру пресечения: троих заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.

До этого в Ростовской области арестовали подозреваемых в организации проституции. По данным СК РФ, мужчины занимались организационной работой. Например, находили «работниц», среди которых были несовершеннолетние девушки.

Ранее в Ульяновске накрыли бордель под прикрытием массажного салона.

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