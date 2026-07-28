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Общество

В Анталье не зафиксировали случаев массового заражения россиян вирусом Коксаки

В Анталье опровергли массовое заражение российских туристов вирусом Коксаки
proslgn/Shutterstock/FOTODOM

Власти турецкой Антальи не зафиксировали случаев массового заражения туристов из России вирусом Коксаки, эпидемиологическая ситуация на курорте остается стабильной. Об этом стало известно 28 июля из сообщения муниципалитета города, пишет РИА Новости.

Также было отмечено, что представители гостиничного сектора не сообщали о каких-либо ухудшениях здоровья среди отдыхающих.

«Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная, каких-либо жалоб от гостиниц или туристического сектора не поступало», — сообщили агентству в муниципалитете Антальи.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что соответствующие органы внимательно следят за эпидемиологической ситуацией. На данный момент нет оснований для утверждения о вспышке заболевания.

21 июля Роспотребнадзор направил в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запросы в связи с предполагаемой вспышкой вируса Коксаки среди российских туристов в отеле Белека. Поводом стали сообщения СМИ о заражении туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort.

Ранее россиянам дали советы по защите от вируса Коксаки.

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