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Общество

В России зафиксировали минимальную заболеваемость гепатитом B

Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом B в 2025 году была минимальной
Shutterstock

В прошлом году в России заболеваемость гепатитом B (инфекционной болезнью, поражающей печень и передающейся через кровь и другие жидкости тела) была минимальной за всю историю, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году показатель составил 0,25 на 100 тыс. населения. Успехов в борьбе с острым гепатитом B удалось добиться благодаря комплексу противоэпидемических мер и профилактической вакцинации.

В Роспотребнадзоре отметили, что гепатит D существует только в сочетании с гепатитом В. По этой причине вакцинация против второго заболевания защищает и от первого.

«Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что эту разновидность гепатита можно вылечить более чем в 95% случаев с помощью противовирусных препаратов.

До этого в Воронеже врачи спасли любительницу БАДов, у которой развился гепатит. В медучреждение доставили 42-летнюю женщину с признаками тяжелого токсического поражения печени. У пациентки были спутанность сознания, многократная рвота и сильная боль в правом подреберье. За месяц до этого она начала принимать БАДы для похудения и «очищения печени», а затем сама увеличила дозировку, рассчитывая на более быстрый эффект.

Ранее россиянам раскрыли риски поедания немытых ягод, овощей и фруктов.

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