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У россиянки развился тяжелый гепатит из-за БАДов

Жительнице Воронежа едва не понадобилась пересадка печени из-за любви к БАДам
Shutterstock

В Воронеже врачи спасли любительницу БАДов, у которой развился гепатит. Об этом рассказали в областной клинической больнице №1.

В медучреждение доставили 42-летнюю женщину с признаками тяжелого токсического поражения печени. У пациентки были спутанность сознания, многократная рвота и сильная боль в правом подреберье.

Как выяснилось, за месяц до этого она начала принимать БАДы для похудения и «очищения печени», а затем сама увеличила дозировку, рассчитывая на более быстрый эффект.

При обследовании врачи выявили кожную геморрагическую сыпь и установили диагноз — молниеносный токсический гепатит и печеночная недостаточность третьей степени.

Медики провели интенсивное лечение с применением нескольких сеансов очищения крови и поддерживающей терапии. Это позволило остановить разрушение печени и избежать экстренной трансплантации. Спустя месяц пациентку выписали из стационара с показателями, близкими к норме.

Ранее врач перечислила самые опасные витамины и БАДы.

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