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Общество

Губернатор пообещал найти «деятеля», нокаутировавшего пенсионерку в Ярославле

Губернатор Евраев взял на контроль ситуацию с избиением женщины в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в Telegram-канале, что взял на личный контроль ситуацию с нападением на женщину на улице Чехова в Ярославле.

Глава региона назвал напавшего на пожилую горожанку неадекватным и отметил, что знакомый злоумышленника ничего не сделал.

«Всех подобных «деятелей» будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексом», — написал политик (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Днем 26 июля двое мужчин шли по тротуару вслед за женщиной с сумками, после чего один из них догнал ее со спины и ударил кулаком в голову. По словам очевидцев и данным с камер, горожанка упала на землю и больше не двигалась.

Нападавший вместе со своим спутником продолжил путь, не остановившись. В итоге пострадавшую увезли на скорой. В полиции заявили, что личности причастных устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мужчина толкнул девушку в очереди на аттракцион и был арестован.

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