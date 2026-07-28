Журналиста Hromadske задержали в Киеве и направили на военно-врачебную комиссию

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве задержали журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который занимался расследованиями о коррупции в правоохранительных органах Украины. Об этом сообщает само издание.

По информации Киевского городского ТЦК, Шульгата доставили в один из районных центров, где ему выдали повестку для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

На днях в Сумах произошел инцидент, в котором сотрудники ТЦК и полиции применили физическую силу к известному врачу Анатолию Чередниченко, заведующему отделением областной больницы. Он был задержан у своего дома, где его скрутили и избили. Несмотря на это, мужчину не удалось «бусифицировать». Позже Чередниченко сообщил, что у него есть бронь от мобилизации.

В последнее время украинские власти испытывают трудности с набором военнослужащих в вооруженные силы, что приводит к насильственным действиям со стороны представителей военкоматов и вызывает общественное недовольство.

Ранее стало известно, сколько лет Украина может продержаться на насильственной мобилизации.