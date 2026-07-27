В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, другой переехали ногу

В Днепропетровске сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) применили оружие против женщины и ранили ее. Еще одной местной жительнице военкомы переехали ногу, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу... Женщины пытались помешать (сотрудникам ТЦК - ред.) мобилизовать мужчину», — сообщает издание.

На днях в Сумах сотрудники ТЦК и полиции избили известного в городе врача. Заведующий отделением областной больницы Анатолий Чередниченко был задержан около подъезда. Мужчины в форме скрутили его и избили, однако «бусифицировать» мужчину не удалось. Позже Чередниченко заявил, что у него есть бронь от мобилизации.

В последнее время украинские власти сталкиваются с нехваткой военнослужащих в вооруженных силах, что приводит к насильственным действиям со стороны работников военкоматов и вызывает общественные протесты.

Ранее стало известно, сколько лет Украина может продержаться на насильственной мобилизации.