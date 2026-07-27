На московском хлебзаводе засняли сотни разбросанных по полу пицц

Бывший сотрудник Коломенского хлебозавода заснял видео, демонстрирующее несоблюдение санитарных норм на предприятии: на полу цеха разбросаны коробки и пицца, через которые вынуждены проходить работники. Кадрами делится Telegram-канал «112».

По утверждению уволившегося специалиста, причиной его ухода стало нежелание участвовать в производстве некачественной продукции. Он сообщил, что упавшие изделия собираются вручную и повторно отправляются на упаковку или сразу в продажу, а горячая пицца из печи нередко попадает непосредственно на пол. Также он отметил низкие требования к квалификации персонала, наличие людей без соответствующих допусков, использование просроченных огнетушителей и антисанитарию в виде насекомых.

Пресс-служба Коломенского хлебозавода заявила, что данные кадры не отражают реальное положение дел. По версии компании, видео было снято два месяца назад на площадке «Звездный» в ходе тестирования новой упаковочной линии. Представители холдинга пояснили, что на видео запечатлены технические последствия пусконаладочных работ. По их данным, вся изготовленная продукция подлежит утилизации и не попадает в торговые сети.

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