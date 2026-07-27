Кадыров ответил на вбросы о дефиците еды в Чечне видео с комбайнами на полях

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опроверг вбросы о надвигающемся на республику дефиците еды и товаров первой необходимости и опубликовал видео о сборе урожая.

Глава региона назвал сведения о нехватке продовольствия «вымыслом чьей-то фантазии» и подчеркнул, что в Чечне есть все необходимое.

По словам Кадырова, уже убрано 120 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна больше показателей прошлого года и должен превысить 500 тыс. т, поэтому оснований для нехватки еды нет.

В ролике можно увидеть работу техники на полях. Представители министерства с/х Чечни рассказали, что кормов достаточно, крупный скот вакцинирован. Из-за погоды были проблемы с уборкой зерна, но потребности республики покрыты.

Весной наводнение затронуло сразу несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне стихия подтопила около 2 тыс. жилых домов и повредила 17 мостов, что привело к введению режима ЧС. В Северной Осетии паводковые воды разрушили дорожное сообщение между двумя населенными пунктами, а в Ингушетии вызвали перебои в энергоснабжении.

Ранее Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина.