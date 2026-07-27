Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Кадыров ответил на вбросы о дефиците еды в Чечне видео с комбайнами на полях

Кадыров опроверг вбросы о дефиците продовольствия в Чечне
Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опроверг вбросы о надвигающемся на республику дефиците еды и товаров первой необходимости и опубликовал видео о сборе урожая.

Глава региона назвал сведения о нехватке продовольствия «вымыслом чьей-то фантазии» и подчеркнул, что в Чечне есть все необходимое.

По словам Кадырова, уже убрано 120 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна больше показателей прошлого года и должен превысить 500 тыс. т, поэтому оснований для нехватки еды нет.

В ролике можно увидеть работу техники на полях. Представители министерства с/х Чечни рассказали, что кормов достаточно, крупный скот вакцинирован. Из-за погоды были проблемы с уборкой зерна, но потребности республики покрыты.

Весной наводнение затронуло сразу несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне стихия подтопила около 2 тыс. жилых домов и повредила 17 мостов, что привело к введению режима ЧС. В Северной Осетии паводковые воды разрушили дорожное сообщение между двумя населенными пунктами, а в Ингушетии вызвали перебои в энергоснабжении.

Ранее Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!