Многодетную россиянку признали самой красивой замужней женщиной Земли

Многодетная мать из Подмосковья признана самой красивой замужней женщиной мира

Многодетная россиянка Людмила Секрий признана самой красивой женщиной Земли по версии международного конкурса «Миссис Земля 2026». Об этом сообщила пресс-служба «Миссис Россия Мира».

Конкурс проводится среди замужних женщин. Отмечается, что 39-летняя жительница подмосковного города Видное, основатель строительной компании и мама четверых детей, обошла 40 соперниц из разных стран. Финал конкурса прошел 25 июля в столицей Малайзии Куала-Лумпуре. Свою победу Секрий посвятила каждой женщине, которая подарила миру новую жизнь, и призвала мам не забывать о своих мечтах.

«Потому что счастливая мама воспитывает счастливых детей. А счастливые дети создают лучшее будущее для всего мира», — сказала она.

Теперь в планах победительницы — создать проект поддержки женщин, которые вынуждены выбирать между семьей и личными амбициями. У Людмилы четверо детей: 13-летняя София, 11-летний Никита, 9-летний Кирилл и 5-летняя Ангелина.

В прошлом году ее младшая дочь стала «Мини Мисс Россия», что вдохновило маму на участие в конкурсе. В пресс-службе «Миссис Россия Мира» отметили, что Секрий начала карьеру с небольшой строительной компании, которая сегодня входит в число лидеров в сфере загородного строительства.

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