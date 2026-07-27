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Общество

Многодетную россиянку признали самой красивой замужней женщиной Земли

Многодетная мать из Подмосковья признана самой красивой замужней женщиной мира
Пресс-служба конкурса

Многодетная россиянка Людмила Секрий признана самой красивой женщиной Земли по версии международного конкурса «Миссис Земля 2026». Об этом сообщила пресс-служба «Миссис Россия Мира».

Конкурс проводится среди замужних женщин. Отмечается, что 39-летняя жительница подмосковного города Видное, основатель строительной компании и мама четверых детей, обошла 40 соперниц из разных стран. Финал конкурса прошел 25 июля в столицей Малайзии Куала-Лумпуре. Свою победу Секрий посвятила каждой женщине, которая подарила миру новую жизнь, и призвала мам не забывать о своих мечтах.

«Потому что счастливая мама воспитывает счастливых детей. А счастливые дети создают лучшее будущее для всего мира», — сказала она.

Теперь в планах победительницы — создать проект поддержки женщин, которые вынуждены выбирать между семьей и личными амбициями. У Людмилы четверо детей: 13-летняя София, 11-летний Никита, 9-летний Кирилл и 5-летняя Ангелина.

В прошлом году ее младшая дочь стала «Мини Мисс Россия», что вдохновило маму на участие в конкурсе. В пресс-службе «Миссис Россия Мира» отметили, что Секрий начала карьеру с небольшой строительной компании, которая сегодня входит в число лидеров в сфере загородного строительства.

Ранее школьница из Приангарья выиграла международный конкурс красоты.

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