Новости. Общество

Школьница из Приангарья выиграла международный конкурс красоты

Школьница из села Оса победила в конкурсе красоты World Rising Star в Тбилиси
Telegram-канал Алдаров Кузьма Романович

Юная жительница Иркутской области Елена Бужеева одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Финал состязания прошел в Тбилиси. Решающий этап конкурса, в котором участвовали представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился 11 января. В результате главный титул завоевала россиянка.

В этом году конкурс объединил около 50 участников в возрасте от 5 до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других государств. Победителей традиционно определяли в разных возрастных категориях, однако высшую награду получила именно Бужеева.

Елена проживает в селе Оса Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и с детства занимается народными танцами. Подготовка к международному финалу заняла у нее около трех месяцев.

Девушка уже добилась значительных успехов на конкурсах красоты. В ноябре 2025 года она стала обладательницей гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре победила в старшей возрастной категории национального этапа конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025». Эти достижения позволили ей представить страну на международном финале.

Конкурс World Rising Stars проводится в Тбилиси почти десять лет. В 2026 году программа включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов, а также дефиле в национальных и вечерних костюмах. Для участников и их родителей была организована экскурсионная программа.

Ранее жюри «Мисс Великобритания» отказали вебкам-модели в праве на участие в конкурсе.

