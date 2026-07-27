Работница почты украла 61 млн рублей и подожгла отделение связи в Татарстане

В Татарстане сотрудница почтового отделения украла оттуда десятки миллионов рублей и подожгла его. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным стражей порядка, преступница похищала деньги из касс почтового отделения в период с весны 2022 года по июль 2026 года. За это время общий ущерб составил более 61 млн рублей — средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению.

Женщина решила скрыть следы своих преступлений и организовала поджог отделения почтовой связи, однако пожар вовремя потушили. В отношении работницы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Фигурантке избрали меру пресечения в виде ареста.

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