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Общество

В Подмосковье осудили мужчину, укравшего топливо из каршеринговых машин

Жителя Подмосковья осудили на 2,5 года за кражу топлива из машин и пьяную езду
Прокуратура Московской области

Жителя Московской области приговорили к 2,5 года лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и кражу топлива из каршеринговых автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

На скамье подсудимых оказался Арсанал Джангишиев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

«Установлено, что в июле 2025 года Джангишиев дважды совершил кражу топлива из бензобаков каршеринговых автомобилей. Общий объем похищенного составил 98 литров, которые были использованы для заправки личного автомобиля», — говорится в заявлении.

Из него следует, что владельцам каршеринговых машин был нанесен ущерб на сумму более 5000 рублей.

Более того, в прошлом мужчина привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Но это не остановило его от того, чтобы в период с ноября 2025 года по январь текущего года трижды сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант передвигался по городскому округу Домодедово, на дороге его останавливали полицейские.

«Суд приговорил виновного к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что один из личных автомобилей Джангишиева был конфискован в доход государства.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина украл бензин на автозаправке.

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