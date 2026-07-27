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Общество

Главаря свердловской секты педофилов объявили в розыск

URA.RU: главарь уральской секты педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск
Александр Кряжев/РИА Новости

Главарь уральской секты педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск. Об этом сообщила URA.RU руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко.

«Этот мужчина сейчас в розыске, его ищут на территории России», — сказала она.

По данным Левченко, в отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По предварительным данным, от действий участников банды пострадали более 20 подростков из Екатеринбурга и Подмосковья. Руководители сообщества с помощью угроз принуждали несовершеннолетних сниматься в видео сексуального характера.

В России годами действовала педофильская секта «Империя гусей». По словам Левченко, она возникла в 2014 году под видом музыкального сообщества. Его несовершеннолетним участникам отправляли файлы с вирусом, которые блокировали доступ к компьютеру, а за восстановление требовали интимные фото и видео. Тех, кто соглашался, продолжали шантажировать угрозами слива материалов. Кроме того, подростков вовлекали в создание контента, предлагая им стать «гусиными агентами» и заманивать других детей. Основателями секты СМИ называют двух мужчин из Московского региона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи возбудили уголовные дела против основателей секты «Империя гусей».

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