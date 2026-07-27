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Общество

Погибшие на Эльбрусе туристы были с кошкой

Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты взяли с собой в поход кошку
Артур Лебедев/РИА Новости

Двое туристов, которые были в составе группы погибших на Эльбрусе альпинистов из Боснии и Герцеговины, взяли с собой в поход свою кошку по кличке Мачика. Речь идет о семейной паре Альме и Денисе Окановичах, пишет Life.ru.

За два дня до трагедии супруги опубликовали в соцсетях фотографии с акклиматизационного восхождения, на которых питомец был с ними.

Судьба животного остается неизвестной.

26 июля сообщалось, что пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели.

Альпинист Харис Адилович рассказал «Известиям», что с самого начала у группы возникли сложности: гида не было, один из участников сильно замерз, из-за чего первой связке пришлось вернуться. По его словам, главной причиной стал неверный прогноз погоды.

Ранее голодавший пять дней альпинист покорил две вершины Эльбруса за день и установил рекорд.

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