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Общество

Российский психолог надругался над двумя мальчиками во время занятий

Во Владикавказе осудили психолога, надругавшегося над двумя мальчиками
Pixabay

Во Владикавказе вынесли приговор мужчине, который надругался над двумя мальчиками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с августа 2025 по январь 2026 года, когда мужчина проводил индивидуальные уроки с детьми. Выяснилось, что он совершал в отношении двух мальчиков насильственные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Также ему на 15 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с детьми. Кроме того, по решению суда он будет наблюдаться у психиатра.

ОСН сообщает, что осужденный работал детским психологом. К нему на занятия ходили малолетние с особенностями развития.

Ранее сообщалось, что петербургскую учительницу, растлевавшую мальчиков, признали вменяемой.

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