Российский психолог надругался над двумя мальчиками во время занятий

Во Владикавказе вынесли приговор мужчине, который надругался над двумя мальчиками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с августа 2025 по январь 2026 года, когда мужчина проводил индивидуальные уроки с детьми. Выяснилось, что он совершал в отношении двух мальчиков насильственные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Также ему на 15 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с детьми. Кроме того, по решению суда он будет наблюдаться у психиатра.

ОСН сообщает, что осужденный работал детским психологом. К нему на занятия ходили малолетние с особенностями развития.

Ранее сообщалось, что петербургскую учительницу, растлевавшую мальчиков, признали вменяемой.