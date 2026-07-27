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Общество

Петербургскую учительницу, растлевавшую мальчиков, признали вменяемой

В Петербурге учительницу, растлевавшую мальчиков, признали вменяемой
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге вменяемой признали учительницу Афину Симеонидис, обвиняемую в растлении малолетних учеников. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя СУ СК России по городу Виктора Козлова сообщает РИА Новости.

Экспертиза не выявила у Симеонидис психических расстройств. Вину фигурантки подтверждают показания малолетних учеников, других школьников и материалы с их телефонов. Женщине вменяют насильственные действия сексуального характера и развратные действия. По версии следствия, она дважды в апреле и один раз в июле у себя дома совершила действия сексуального характера в отношении двух потерпевших 2013 года рождения.

В декабре 2025 года Выборгский районный суд заключил ее под стражу. Позже ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за растление девятилетней падчерицы.

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