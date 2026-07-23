На Украине задержали глав вузов за оформление фиктивных отсрочек от мобилизации

РИА Новости: руководителей вузов в Сумах и Харькове задержали за фиктивную бронь

На Украине задержали руководителей частных вузов за предоставление фиктивной отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«За прошедшие сутки прошли задержания в Сумах и Харькове, где руководителей институтов обвинили в фиктивном устройстве сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что частные образовательные учреждения остаются основной лазейкой для получения отсрочки от мобилизации на Украине на законных основаниях.

5 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Западной Украине с помощью мошеннической схемы вымогают деньги у мужчин, имеющих бронь от мобилизации.

По его словам, сотрудники ТЦК в Закарпатской области везут имеющих отсрочку граждан, в том числе студентов, в пограничную полосу. Там их фотографируют так, словно остановили при попытке незаконного пересечения границы. После этого с них снимают бронь и мобилизуют либо требуют дать взятку.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.