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Армия

На Украине задержали глав вузов за оформление фиктивных отсрочек от мобилизации

РИА Новости: руководителей вузов в Сумах и Харькове задержали за фиктивную бронь
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

На Украине задержали руководителей частных вузов за предоставление фиктивной отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«За прошедшие сутки прошли задержания в Сумах и Харькове, где руководителей институтов обвинили в фиктивном устройстве сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что частные образовательные учреждения остаются основной лазейкой для получения отсрочки от мобилизации на Украине на законных основаниях.

5 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Западной Украине с помощью мошеннической схемы вымогают деньги у мужчин, имеющих бронь от мобилизации.

По его словам, сотрудники ТЦК в Закарпатской области везут имеющих отсрочку граждан, в том числе студентов, в пограничную полосу. Там их фотографируют так, словно остановили при попытке незаконного пересечения границы. После этого с них снимают бронь и мобилизуют либо требуют дать взятку.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.

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