В России умер один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом

Эпидемиолог и академик РАН Владимир Покровский умер в возрасте 71 года

Один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом в России, эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

«20 мая 2026 года <...> скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинский наук, профессор <...> Вадим Валентинович Покровский», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что эпидемиолог огромную часть своей жизни посвятил проблемам, связанным с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний. В том числе благодаря его работе удалось снизить заболеваемость среди россиян.

Покровский в 1978 году окончил Московский медицинский стоматологический институт, а спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию «Иммунобиологические свойства искусственных О-антигенов сальмонелл». В 1990 году он защитил уже докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека». В 2001 году ученого назначили руководителем Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекций.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на окружение академика, похороны запланированы на 23 мая. Траурное мероприятие состоится на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее из жизни ушел директор НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховской.