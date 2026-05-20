Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В России умер один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом

Эпидемиолог и академик РАН Владимир Покровский умер в возрасте 71 года
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом в России, эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

«20 мая 2026 года <...> скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинский наук, профессор <...> Вадим Валентинович Покровский», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что эпидемиолог огромную часть своей жизни посвятил проблемам, связанным с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний. В том числе благодаря его работе удалось снизить заболеваемость среди россиян.

Покровский в 1978 году окончил Московский медицинский стоматологический институт, а спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию «Иммунобиологические свойства искусственных О-антигенов сальмонелл». В 1990 году он защитил уже докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека». В 2001 году ученого назначили руководителем Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекций.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на окружение академика, похороны запланированы на 23 мая. Траурное мероприятие состоится на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее из жизни ушел директор НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховской.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!