Бастрыкин поручил проверить выставку «Мир тела» в Москве на оскорбление чувств верующих

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить выставку доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве и ее организаторов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК РФ, «в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

Выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.