Новости. Общество

Россия сохранила мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей

Росрыболовство: РФ сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей
РИА Новости

Россия осталась мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей. Об этом Росрыболовство сообщило в Telegram-канале.

Вылов по итогу 2025 года составил около 335,5 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, когда вылов лососевых стал минимальным за 20 лет в России.

Россия полностью обеспечена красной рыбой и икрой, заявили в ведомстве.

Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).

К тихоокеанскому лососю относятся горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и сима. Регионами-лидерами по добыче лосося являются Камчатский и Хабаровский края и Сахалинская область.

В России за год зафиксирован резкий рост стоимости популярных видов рыбы. Больше всего подорожала скумбрия — 42,9% (573,5 руб. за кг). Значительно увеличилась стоимость форели — на 32,8% до 1259 руб., а также горбуши — на 23,6% до 786 руб. за кг.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественную красную икру.

