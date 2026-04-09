Запрет на вылов воблы могут продлить

В России велика вероятность продления запрета на вылов воблы в 2027 году. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что запрет на ловлю воблы, введенный еще в октябре 2025 года, действует и в 2026 году. Росрыболовство продолжает следить за ситуацией и пока больше склоняется к продлению запрета и на следующий год.

«Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен», — сказал он.

Запрет на любительский и промышленный вылов воблы действует в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия, в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Кроме того, до конца 2026 года введен запрет на вылов плотвы. В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для сохранения популяции.

7 марта стало известно, что вылов воблы на Волге за последние четыре года сократился в 10 раз. Как отмечал Telegram-канал Mash со ссылкой на экологов Астраханского заповедника, это свидетельствует о резком снижении ее численности.

По словам специалистов, на воблу приходится всего 1% общей массы волжского улова, хотя 30 лет назад было в 30 раз больше. Основной причиной сокращения популяции этой рыбы специалисты считают низкий уровень насыщения речной воды кислородом. Отмечается, что резкое сокращение вылова воблы привело к ее подорожанию до 1 тысячи рублей за 0,5 килограмма.

