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Тренер перечислил основные ошибки новичков в тренажерном зале

Тренер Халимов: новичка в тренажерном зале часто губит спешка
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Самые частые ошибки новичка в тренажерном зале — спешка, отсутствие техники в выполнении упражнений и желание охватить все тренажеры за одно занятие. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Первое, что губит новичка, это спешка. Человек приходит после долгого перерыва или вообще впервые и сразу берет веса побольше, подходов побольше, ходит шесть раз в неделю. Через две недели болит все, накрывает усталость, иногда прилетает травма, и мотивация исчезает. Тело не готово к такому объему, ему нужно время адаптироваться, поэтому первые недели нагрузку надо намеренно занижать.

Вторая частая ошибка — это техника на последнем месте. Новичок смотрит на рабочий вес соседа и тянет столько же, забыв, что тот идет к этому годами. Кривое движение с большим весом — это прямая дорога к травме спины и суставов. Первые занятия правильнее посвятить не цифрам на штанге, а тому, чтобы тело запомнило верную траекторию с легким весом», — сказал Халимов.

Он добавил, что для этого и нужен новичку тренер — хотя бы на первые несколько занятий. Тренер поставит технику, составит посильную программу и не даст надорваться в первый месяц.

Что касается питья, новичку в зале нужна обычная вода, и пить ее надо небольшими глотками на протяжении всего занятия, не дожидаясь сильной жажды, отметил эксперт.

«Никакие спортивные добавки, изотоники и предтренировочные комплексы человеку, который только начал, не требуются. Они решают задачи опытных атлетов, а на старте создают лишь иллюзию, будто результат приходит из банки, а не от регулярной работы. И общий совет для первого раза. Не пытайтесь охватить все тренажеры за одно занятие. Придите, освойте несколько базовых упражнений, разберитесь, где что находится, и уйдите с ощущением, что готовы вернуться. Именно это ощущение, а не рекордная нагрузка, приводит человека в зал во второй раз», — заявил Халимов.

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