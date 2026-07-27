Треть россиян регулярно листают объявления о квартирах, которые никогда не смогут купить

Россияне активно взаимодействуют с объявлениями о недвижимости, которую не могут себе позволить. Об этом говорится в исследовании HUMO Architects, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый третий (34%) регулярно просматривает объявления о квартирах и домах, которые не может себе позволить. Еще 27% делают это время от времени. Среди арендаторов и тех, кто живет с родителями, доля регулярных «дрим-скроллеров» достигает 52%, среди собственников — лишь 21%.

На что «залипают» россияне: интерьеры и дизайн (44%), планировки и количество комнат (38%), цена и сроки накопления (33%), виды из окон (30%), метраж (27%), кухни и ванные (21%).

Главная мечта — не роскошь, а базовые потребности: 36% мечтают о собственном жилье вместо съемного, 29% — о большем метраже, 24% — об отдельной комнате для каждого члена семьи, 22% — о красивом дизайне, 18% — о террасе или окнах в пол. 42% признались, что в текущем жилье им тесно, 34% страдают от непродуманной планировки, 28% — от нехватки места для работы, 26% — от недостатка света. Полностью довольны своим жильем лишь 12%.

31% тратят на просмотр объявлений до 30 минут в неделю, 26% — один-два часа, 14% — три-пять часов, 7% — больше пяти часов (практически каждый вечер).

Квартира мечты: просторная квартира с планировкой в своем городе (29%), загородный дом (24%), жилье у моря (18%), видовая квартира в небоскребе (14%). Для 11% — просто своя, без ипотеки.

21% уверены, что купят жилье мечты (есть план и накопления), 26% верят, но без плана, 22% рассчитывают на чудо, 24% не верят вообще. Счастливчиков, уже живущих в доме мечты, — 7%.

Ранее самую дорогую квартиру в Москве оценили в 8,3 млрд рублей.