Россиянам напомнили о праве уволиться без отработки

По действующему трудовому законодательству работник должен предупредить руководителя об увольнении за две недели до расторжения договора. Однако в отдельных случаях отработка может не потребоваться, рассказал RT преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин.

В первую очередь отработка может не потребоваться, если договор расторгается по соглашению сторон, отметил юрист. Кроме того, без отработки можно уволиться при необходимости зачисления в образовательное учреждение, при выходе на пенсию или прочих важных жизненных обстоятельствах.

Если сотрудник на испытательном сроке, то об уходе с работы он должен предупредить за три дня. Такое же правило действует в отношении сезонных работ, напомнил Палюлин.

Он предупредил, что конфликт может разгореться, если сотрудник просто перестанет выходить на работу, не подав заявление. Пори этом работник может сослаться на семейные обстоятельства, которые руководство не посчитает значимыми.

«В подобных ситуациях наниматель составляет акт об отсутствии и увольняет работника за прогул», — заключил юрист.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин предупредил, что некоторые посты в соцсетях неминуемо приведут к увольнению с работы, причем оспорить такое решение будет трудно. Это, в частности, касается случаев, когда сотрудник раскрывает коммерческую тайну – в подобных ситуациях прекращение трудового договора полностью законно. В то же время обычный пост с мнением человека по какой-то теме, не раскрывающий конфиденциальной информации, нельзя приравнять к нарушению и наказать сокращением.

В Госдуме ранее заявили, что запрет увольнять женщин с детьми поставит их в уязвимое положение.