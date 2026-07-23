Россиянам рассказали, за какие посты в соцсетях грозит 100%-ное увольнение

Некоторые посты в соцсетях неминуемо приведут к увольнению с работы, причем оспорить такое решение будет трудно. Это, в частности, касается случаев, когда сотрудник раскрывает коммерческую тайну – в подобных ситуациях прекращение трудового договора полностью законно, пояснил в беседе с НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Работника можно уволить за пост в интернете, если там он раскроет охраняемую законом тайну, персональные данные других сотрудников или коммерческую тайну работодателя», ― перечислили специалист, отметив, что обычный пост с мнением человека по какой-то теме, не раскрывающий конфиденциальной информации, нельзя приравнять к нарушению и наказать сокращением.

В целом в России сегодня не наблюдается массовых увольнений за посты в соцсетях, причем, если такие ситуации все-таки происходят и выходят за пределы требований ТК РФ, то есть не раскрывают никаких данных, то их можно обжаловать, пояснил Южалин. Хотя в локальном акте компании может быть прописан запрет на публикацию того или иного контента, все равно этот шаг будет спорным и может обжаловаться, заключил специалист.

Ранее были названы «красные флаги» в соцсетях, из-за которых вам могут отказать в работе.