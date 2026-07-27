Два брата пытались похитить 18-летнюю девушку в Нижегородской области

В Нижегородской области два брата пытались затолкать в машину и похитить 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на остановке в городе Бор. Двое мужчин на арендованном автомобиле «Киа Рио» подъехали к стоявшей там девушке, схватили ее за конечности и попытались затолкать в салон машины.

Однако жертва стала кричать и оказывать сопротивление злоумышленникам, на шум сбежались прохожие. После этого преступники скрылись с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых — ими оказались братья в возрасте 23 и 25 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на похищение человека.

Ранее сообщалось о задержании воронежца, пытавшегося похитить ребенка с детской площадки.