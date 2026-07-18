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Общество

Задержан воронежец, который пытался похитить ребенка с детской площадки

В Воронеже задержали мужчину, пытавшегося похитить трехлетнего мальчика
Global Look Press

В Воронеже следователи установили личность и задержали подозреваемого в попытке похищения ребенка. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина допрошен в отделе полиции, по какой причине он пытался увести чужого ребенка, пока неизвестно. Если в действиях подозреваемого будет установлен преступный умысел, в отношении него возбудят уголовное дело.

Инцидент произошел 14 июля во дворе ЖК «Современник» и попал на записи камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в черном подошел к мальчику на детской площадке, взял его за руку и попытался увести. Незнакомца заметила местная жительница, мужчина отпустил мальчика и поспешно скрылся.

До этого в Вологде подросток пытался заманить двоих пятилетних детей в заброшенное здание, пообещав им 100 долларов за помощь. За происходящим на расстоянии наблюдал отец одного из них. Мужчина догнал детей во дворе на улице Московской и окликнул своего ребенка. После этого незнакомый подросток убежал.

Ранее юноша похитил девочку по дороге в школу, чтобы жениться на ней.

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