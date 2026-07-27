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Общество

В Чили поймали обвиняемого в убийстве певца Виктора Хары в 1973 году

В Чили задержали беглого экс-военного, причастного к убийству певца Виктора Хары
Reuters

В Чили полиция задержала отставного офицера вооруженных сил страны Нельсона Хаасе Маццеи, который скрывался от правосудия почти три года. Он был осужден за похищение и убийство певца и Виктора Хары в 1973 году, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чилийское министерство юстиции.

По информации местных СМИ, бывший военный был найден в регионе Лос-Лагос, в 590 милях к югу от столицы Чили Сантьяго.

В августе 2023 года Верховный суд Чили вынес приговор, согласно которому семь бывших военных были приговорены к 25 годам лишения свободы за похищение и убийство Хары и на тот момент директора пенитенциарной системы Литтре Кироги в сентябре 1973 года. 80-летний Маццеи скрылся, когда был объявлен приговор.

Хару, поддерживавшего Коммунистическую партию Чили, арестовали на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года. В результате четко спланированного мятежа высшего командного состава был свергнут законно избранный президент Сальвадор Альенде, к власти пришла хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Певца доставили на спортивный стадион в Сантьяго, превращенный в концентрационный лагерь, и стали пытать. Спустя несколько дней Хара был застрелен под трибунами стадиона.

Ранее США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году.

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