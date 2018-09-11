Казни на стадионе и Караван смерти: как пришел к власти Пиночет

45 лет назад состоялся самый знаменитый военный переворот второй половины XX века. В результате четко спланированного мятежа высшего командного состава был свергнут и затем найден мертвым во дворце «Ла Монеда» избранный президент Чили Сальвадор Альенде. До сих пор доподлинно неизвестно, покончил глава государства с собой, или же был убит восставшими. Экспертиза останков Альенде после эксгумации в 2011 году показала результат в пользу первой версии. Однако в добровольный уход президента из жизни до сих пор верят не все…

После прихода к власти в 1970 году правительства левой коалиции «Народное единство» во главе с выигравшим президентские выборы Альенде чилийское общество оказалось разбито на два враждующих лагеря.

В острую оппозицию поддерживаемым СССР морально и материально социалистам встали проамериканские правые силы, получившие меньшее одобрение в народе, зато имевшие симпатизантов среди высокопоставленных военных. Противоречия в политическом поле очень скоро переросли в физическую неприязнь.

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В ускоренных темпах состоялся переход к плановой экономике. Противников Альенде вводила в истерику стартовавшая (и характерная режимам подобного толка) национализация крупных предприятий, а также экспроприация земли. Началась борьба с частной собственностью, принимавшая в отдельных случаях гротескные формы.

Естественно, принятая на вооружение государством модель развития не могла не столкнуться с отчаянным сопротивлением бизнеса и капиталистов в широком смысле.

Что-то очень похожее происходило 50 годами ранее в России. Вот только если большевики смогли закрепить новые порядки штыками красноармейцев, то мягкому по характеру приверженцу умеренного крыла Альенде не удалось опереться на военных. В процессе подготовки восстания многие социалисты в войсках были выявлены и нейтрализованы.

Реформы нового правительства социалистов проходили на фоне ухудшающегося состояния экономики. Кризисы в общем-то характерны резкой смене политического курса, а тем более идеологии. И все же контраст оказался слишком велик, чтобы не обеспокоить население. К 1973 году Альенде растерял приличную часть своих сторонников. Ситуацию накалял и тот факт, что победа социалиста в голосовании получилась отнюдь не бесспорной.

Альенде выиграл с минимальным преимуществом – 36,61% против 35,27% у главного конкурента Хорхе Алессандри Родригеса. Разница между соперниками составила менее 40 тыс. голосов.

Для сравнения, на предыдущих выборах в 1964 году Альенде набрал больше – 38,9%, но остался вторым.

Плебисцит в Чили превратился в закулисные игры КГБ и ЦРУ: антагонисты по Холодной войне не поскупились на финансовую помощь своим кандидатам. После чувствительного поражения американские спецслужбы предприняли усилия по дискредитации и подготовке свержения президента от вражеского лагеря. Правительство Альенде препятствовало усилению влияния США в Чили, ставило под вопрос перспективы экспорта полезных ископаемых на выгодных американцам условиях, мешало деятельности их крупных компаний.

Постепенный приход к власти в Южной Америке левых режимов пугал США. Пропагандистами была запущена страшилка о тех угрозах, которые якобы несет советизация Чили «по кубинскому образцу». В качестве альтернативы был предложен национализм (будущие события позволяют однозначно добавить – с элементами фашизма). Особо важная роль отводилась католической церкви: консервативные традиции ставились в противовес «безбожным» идеям социализма.

Одним из тех, кто горячо разделял предложенные ценности, был генерал Аугусто Пиночет. Убежденный антисоциалист, он не афишировал своих взглядов и успешно продвигался по карьерной лестнице при Альенде.

29 июня 1973 года Пиночет принял участие в подавлении плохо подготовленного мятежа ультраправых танкистов, вошедшего в историю под названием «Танкетасо».

Несмотря на неудачу, эта попытка наглядно продемонстрировала уязвимость системы. Легкость, с которой восставшие достигли президентского дворца «Ла Монеда», должна была серьезно озадачить власти.

Гарантом непоколебимости режима выступил тогда главком армии и министр внутренних дел Карлос Пратс. Однако в конце августа ему пришлось уйти в отставку со всех постов после проведенной заговорщиками провокации. На должность командующего сухопутными войсками заступил заместитель Пратса – Пиночет. После успеха восстания он отдаст приказ о ликвидации бывшего шефа. Через год Пратса вместе с супругой взорвут в Буэнос-Айресе…

Ну а пока в Чили завершались последние приготовления к атаке. Первая скрипка отводилась Пиночету – недавнему защитнику Альенде, а теперь – главному организатору переворота. Очередная попытка по захвату власти была обречена на успех. Помимо Пиночета, во главе заговора встали командующие ВМС и ВВС адмирал Хосе Торибио Мерино и генерал Густаво Ли Гусман, а также начальник корпуса карабинеров Сесар Мендоса Дуран. После свержения кабинета Альенде они составили самую известную военную хунту в истории. Впоследствии Пиночет добьется опалы и смещения для всех своих главных соратников.

«Выстрелами «Авроры» для старта событий 11 сентября послужила фраза «В Сантьяго идет дождь», переданная на военных радиочастотах. Первыми активизировались на флоте. Избавившись от верных «Народному единству» матросов и офицеров, правые высадили десант, захватили столицу и важный портовый город, родину Пиночета Вальпараисо. Как большевики в 1917-м, путчисты молниеносно заняли основные объекты коммуникаций – вокзалы и автостанции, телецентр, радиостанции и редакции газет. Нелояльных журналистов расстреливали на месте.

Мятеж почти не встретил сопротивления, фактически превратившись в бойню. Все, кого удавалось заподозрить в симпатиях к социалистам, подвергались издевательствам. Многие лишались жизни.

В 9:10 утра состоялось финальное обращение Альенде к народу. Прямо во время эфира последняя еще работавшая пропрезидентская станция «Магальянес» подверглась бомбардировке с воздуха. Через пять минут мятежники приступили к штурму дворца «Ла Монеда» с применением танков и авиации. Последний оплот Альенде обороняли всего 40 человек.

Глава государства и его самые верные сподвижники отвергли предложение о капитуляции. В половине третьего дня здание было полностью захвачено. Альенде нашли мертвым. В следующие недели в Чили развернулись страшные репрессии против представителей павшего режима и членов их семей. По оценкам разных источников, жертвами террора стали от 3 до свыше 30 тыс. человек. Хунта Пиночета провозгласила политику крайнего антикоммунизма и антимарксизма. Все партии, входившие в коалицию «Народное единство», объявлялись вне закона.

«Чили – страна собственников, а не пролетариев», — усмехался Пиночет.

Одним из арестантов стал генеральный секретарь компартии Чили, создатель «НЕ» и большой друг Советского Союза Луис Корвалан.

Еще больше не повезло его сыну. Он скончался от последствий пыток в возрасте 28 лет.

«Нас увезли на стадион «Насьональ». Рядом со мной находился Луис Альберто Корвалан, сын генерального секретаря компартии Чили. Его подвергли жесточайшей пытке, которая продолжалась около шести часов. Когда его в бессознательном состоянии бросили в камеру, он был весь окровавленный, со следами пытки электрическим током на лице и теле», — вспоминал бразильский студент Убирамара Пейшото.

Корвалана-старшего переводили из тюрьмы в тюрьму, где содержали в невыносимых условиях. СССР развернул широкомасштабную кампанию по вызволению своего единомышленника. Чекистами разрабатывался план освобождения Корвалана путем вооруженной операции. В конце концов, коммунист был обменян на советского диссидента Владимира Буковского.

Для расправы над политзаключенными по приказу нового лидера были созданы специальные подразделения – так называемые Караваны смерти. Печальную известность во всем мире получил концлагерь на стадионе в Сантьяго, где содержались около 40 тыс. противников путчистов. Здесь же проводились расстрелы наиболее опасных врагов.

«То, что тела господ коммунистов были сложены по два в один гроб, мне кажется разумным с точки зрения экономики, которую они сами и подорвали», — Пиночет не отказывал себе в удовольствии добить словом поверженного физически врага.

Уже в ноябре на месте экзекуции планировалась игра футбольной сборной СССР. После нулевой ничьей в «Лужниках» 26 сентября советские игроки должны были провести в Сантьяго ответный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира-1974. В мигом превратившуюся из дружественной во вражескую страну команду, естественно, не пустили, сославшись на «сложную политическую обстановку в Чили и непригодность стадиона для игры». Однако ФИФА настаивала на проведении матча.

Случившееся в назначенный день навсегда вошло в анналы как одна из нелепейших спортивных ситуаций. Болельщики заполнили трибуны «Насьоналя», прекрасно зная о неприезде советской сборной, а чилийские футболисты вышли на поле, разыграли мяч и забили гол в пустые ворота. ФИФА засчитала СССР техническое поражение. В ФРГ-1974 отправилась команда Чили…

Режим Пиночета продержался до 1990 года. Новые демократические власти пытались привлечь диктатора к ответственности за совершенные преступления. Однако ввиду преклонного возраста, плохого состояния здоровья и, главное, благодаря усилиям влиятельных покровителей серьезного наказания он, в сущности, не понес.

Тогда разборчивое чилийское правосудие взялось за более мелкие фигуры. Одним из осужденных стал Мигель Красснофф-Марченко, при рождении – Михаил Краснов, сын участника Белого движения и Второй мировой войны на стороне гитлеровцев Семена Краснова, а также внучатый племянник знаменитого атамана Всевеликого Войска Донского, генерала-майора Русской императорской армии Петра Краснова (оба родственника были казнены 16 января 1947 года в Москве после выдачи СССР союзниками).

Сейчас Краснову-младшему 72 года. Он не согласен с назначенными длительными сроками заключения и ссылается на положение о сроке давности преступления. Себя отставной генерал считает жертвой политических интриг.

«Мы все — участники революции 1973 года — затравлены, оскорблены, унижены и подвергаемся репрессиям только из-за того, что избавили страну от марксистской чумы, — говорил Краснов. —

Ложью, хитростью и интригами сегодняшние марксисты извратили исторические факты, представив революцию «военным мятежом».

Несмотря на обвинения, я сохраняю бодрое настроение и непоколебимую веру в Бога. Никогда гнусные личности, которые насиловали Чили, не покорят меня! Я солдат и казак, и во мне живы традиции казачества и предков-мучеников!»